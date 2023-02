Milijon evrov za odkupe predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti

Ljubljana, 21. februarja - Vlada je na seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje med letoma 2023 in 2026 uvrstila tudi odkupe predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti za letos in prihodnje leto. Ocenjena vrednost projekta za leti 2023 in 2024 je milijon evrov.