Prodaja rabljenih stanovanj in hiš v ZDA januarja navzdol že 12. mesec zapored

Washington, 21. februarja - Prodaja rabljenih stanovanj in hiš se je januarja v ZDA zmanjšala dvanajsti mesec zapored, so sporočili iz nacionalnega združenja nepremičninskih posrednikov. Zaradi visokih obrestnih mer in visokih cen nepremičnin je prodaja od decembra padla za 0,7 odstotka na letno prilagojeno raven štirih milijonov, kar je 36,9 odstotka manj kot januarja 2022.