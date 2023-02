Po oceni ministrstva za javno upravo napovedani protest medicinskih sester neutemeljen

Ljubljana, 21. februarja - Pogajanja s sindikati javnega sektorja redno potekajo, tudi s sindikatom delavcev v zdravstveni negi, zato je za sredo napovedani protestni shod omenjenega sindikata neutemeljen, ocenjujejo na ministrstvu za javno upravo. Ob tem so navedli, da so se povprečne plače medicinskih sester v zadnjih sedmih letih zvišale od od 37 do 45 odstotkov.