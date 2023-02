Iz Velike Britanije Kambodži vrnjene dragocenosti iz angkorskega obdobja

Phnom Penh, 23. februarja - Potem ko so se pojavili v Londonu, je bilo iz Velike Britanije Kambodži vrnjenih več deset dragocenih predmetov iz angkorskega obdobja, ki so bili pred desetletji ukradeni v Kambodži, so sporočili s kamboškega ministrstva za kulturo. Med njimi so krone, ogrlice, amuleti in drugi zakladi iz angkorskega obdobja.