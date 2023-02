Vreme: Zvečer in ponoči bo precej jasno

V sredo bo na Primorskem in Notranjskem pretežno oblačno, drugod bo še delno jasno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 3, na Primorskem okoli 6, najvišje dnevne od 11 do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo pretežno oblačno. V zahodnih in južnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Še naprej bo razmeroma toplo. V soboto bodo padavine zajele vso Slovenijo in do večera v glavnem že ponehale. Po nižinah bo večinoma deževalo.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in nad Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Od zahoda doteka k nam razmeroma topel in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ob severnem Jadranu bo pretežno oblačno, drugod pa dokaj sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, razmeroma toplo bo.