Novela zakona o javnem naročanju z zeleno lučjo DZ

Ljubljana, 21. februarja - DZ je danes soglasno z 59 glasovi potrdil novelo zakona o javnem naročanju, ki implementira odločbo ustavnega sodišča in tako razveljavlja ureditev na področju sankcioniranja kršitev v zvezi z delovnim časom in počitkom. Hkrati prinaša nekatere dopolnitve za večjo transparentnost in konkurenčnost postopkov javnega naročanja.