Ljubljanska borza: Indeks končal tik nad izhodiščem

Ljubljana, 21. februarja - Dan na Ljubljanski borzi je minil brez posebnosti. Indeks SBI TOP je končal 0,03 odstotka nad izhodiščem in se ustavil pri 1190,87 točke. Vlagatelji so opravili za 485.986 evrov prometa, največ tudi tokrat z delnicami Krke. Ob skromnem prometu so se v prvi kotaciji izraziteje podražile le delnice Cinkarne Celje.