V vinarstvu po mnenju panelistk ženske še vedno v slabšem položaju

Ljubljana, 21. februarja - Tudi v vinarstvu imajo ženske že zgolj zaradi spola še vedno slabša izhodišča za uspeh, kar med drugim dokazuje njihova skromna zastopanost med enologi in mladimi prevzemniki, so ocenile udeleženke okrogle mize časnika Finance. Tehtnih razlogov za to po njihovem mnenju ni več, saj vinarke in enologinje enakopravnost dokazujejo s številnimi dosežki.