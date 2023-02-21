Izidi deskarskega SP v Bakurianiju
Tbilisi, 21. februarja - Izidi deskarskega SP v Bakurianiju.
* Izidi: - moški: 1. Andreas Prommegger (Avt) 2. Arvid Auner (Avt) 3. Arnaud Gaudet (Kan) 4. Fabian Obmann (Avt) 5. Sangho Lee (J. Kor) 6. Dario Caviziel (Švi) 7. Radoslav Jankov (Bol) 8. Aaron March (Ita) ... 10. Žan Košir (Slo) 13. Rok Marguč (Slo) 23. Tim Mastnak (Slo) - ženske: 1. Julie Zogg (Švi) 2. Ladina Jenny (Švi) 3. Sabine Schöffmann (Avt) 4. Ramona Hofmeister (Nem) 5. Cheyenne Loch (Nem) 6. Claudia Riegler (Avt) 7. Michelle Dekker (Niz) 8. Lucia Dalmasso (Ita) ... 19. Gloria Kotnik (Slo)