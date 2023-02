V Albaniji zajeli ladjo z 22.500 tonami domnevno ruske nafte

Drač, 21. februarja - Albanska policija je v pristanišču v mestu Drač v ponedeljek zajela ladjo, ki je plula pod liberijsko zastavo in za katero sumijo, da je tihotapila 22.500 ton nafte iz Rusije, poročajo tamkajšnji mediji. Pridržali so 22 članov posadke in zajeli dokumentacijo o plovbi.