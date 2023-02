Na ministrstvu ustanovili delovno skupino za pripravo kadrovskih standardov in normativov za poklice v zdravstvu

Ljubljana, 21. februarja - Na ministrstvu za zdravje so ustanovili delovno skupino za pripravo kadrovskih standardov in normativov za poklice v zdravstvu. Naloga skupine bo skupaj s predstavniki zbornic, sindikatov in drugimi deležniki uskladiti že pripravljene standarde in normative, je pojasnila v. d. direktorice direktorata za zdravstveno nego Nataša Vidnar.