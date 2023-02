Varuh na srečanju z ravnatelji tudi o medvrstniškem nasilju

Ljubljana, 21. februarja - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes na srečanju z ravnateljicami in ravnatelji na Zavodu RS za šolstvo poudaril pomen izobraževanja in izzive vodilnih v izobraževalnih institucijah spričo spremenljivih družbenih razmer. Osrednjo pozornost je namenil porastu medvrstniškega nasilja in poudaril, da je ključen hiter odziv šolskih oblasti.