Kozinski policisti odkrili dva vlomilca

Kozina, 21. februarja - Na policijski postaji Kozina so preiskali več vlomov v novogradnje in v prostore osnovne šole. Zaradi kraje gradbenega materiala in orodja so ovadili 33-letnika, zaradi kraje računalnikov pa 34-letnika, ki je zaradi drugih dejanj že v priporu. Oba sta slovenska državljana z območja Ljubljane, so sporočili s Policijske uprave Koper.