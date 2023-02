Francoski Engie lani z višjim dobičkom in občutno višjimi prihodki

Pariz, 21. februarja - Francoski energetski velikan Engie je lani vknjižil 5,2 milijarde čistega dobička, kar je 79 odstotkov več kot leto prej, so sporočili iz družbe. Obenem so zabeležili 62-odstotno rast prihodkov, ki so se ustavili pri 93,9 milijarde evrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.