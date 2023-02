Boštjan Poklukar - že drugič na položaj notranjega ministra

Ljubljana, 21. februarja - Novi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar nastopa svoj drugi mandat na tem položaju. Ko je resor vodil med leti 2018 in 2020, je bil ta zaznamovan z migracijami in postavljanjem ograje na južni meji. V tem mandatu napoveduje nadaljevanje odstranjevanja ograje in depolitizacijo ter profesionalizacijo policije.