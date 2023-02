Veliki projekt štiridnevnega delovnega tedna prepričal Britance

Ljubljana, 21. februarja - Potem ko je Velika Britanija med junijem in decembrom lani izvedla obsežno testiranje štiridnevnega delovnega tedna, v katerem je sodelovalo 61 organizacij iz različnih panog in 2900 delavcev, ki so obdržali polno plačo, večina od sodelujočih podjetij ohranja to ureditev, tretjina pa jih je pripravljena štiridnevni delovni teden obdržati trajno.