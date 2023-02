Na Hrvaškem se marca obeta 10-odstotna podražitev izdelkov

Zagreb, 21. februarja - Hrvaški dobavitelji so trgovcem za marec in april napovedali nove cenike. V povprečju naj bi prišlo do desetodstotne podražitve vseh izdelkov, višjim cenam pa naj se zaradi visoke inflacije ne bi dalo izogniti. Zadnje tri mesece minulega leta je inflacija na Hrvaškem na letni ravni znašala prek 13 odstotkov, januarja pa 12,7 odstotka.