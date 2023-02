Zagovornik načela enakosti: Tudi delavce migrante je treba seznaniti, da lahko zdravstvene storitve dobijo v ambulantah za neopredeljene

Ljubljana, 21. februarja - Zagovornik načela enakosti je ministrstvu za zdravje in delodajalskim združenjem priporočil, naj zagotovijo, da bodo tudi delavci migranti na razumljiv način obveščeni o pravicah in možnostih zdravstvene oskrbe v ambulantah za zavarovane ljudi brez izbranega osebnega zdravnika, so sporočili.