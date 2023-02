V Črnomlju krepitev podjetniškega okolja

Črnomelj, 21. februarja - V Občini Črnomelj so zadnja leta v razvoj infrastrukture v poslovni coni Tris Kanžarica vložili nekaj več kot 2,5 milijona evrov. Glavni namen tega je bil razvoj tamkajšnjega podjetništva in zagotovitev prostora za širitev družbe Adria Dom. V omenjeni coni in še nekaj črnomaljskih podjetjih sicer pripravljajo več naložb za širitev proizvodnje.