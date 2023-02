Policisti iščejo pomoč pri prepoznavi mrtvega moškega

Ljubljana, 21. februarja - Policisti prosijo za pomoč pri prepoznavi mrtvega moškega, ki so ga v začetku januarja 2023 našli v gozdu na območju Medna. Star je okoli 30 let, svetle polti, visok 175 centimetrov, suhe postave, kratko postriženih rdečih las, ovalnega in koščenega obraza s poraščeno brado ter rjavih oči, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.