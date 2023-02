Iščejo 50-letnega Roka Dobravca iz Drske v Novem mestu

Novo mesto, 21. februarja - Policija je sprožila iskalno akcijo za 50-letnim Rokom Dobravcem iz Drske v Novem mestu, ki se je po vsej verjetnosti v ponedeljek po 14. uri odpravil s kajakom veslat na reko Krko. Že v ponedeljek so policisti in gasilci pregledali širše območje ob in na reki, a pogrešanega niso našli. Iskalno akcijo zato nadaljujejo danes.

Pogrešani je običajno kajak naložil na voziček in ga peljal do vstopnega mesta v Irči vasi, od koder je nato največkrat veslal v smeri proti Ločni.

Policisti so takoj zatem, ko so svojci v ponedeljek zvečer prijavili, da 50-letnika pogrešajo, sprožili iskalno akcijo. S pomočjo helikopterja in peš so pregledovali širše območje Krke. Na pomoč so jim priskočili tudi gasilci, ki so na čolnu pregledovali Krko.

Danes policisti pregledujejo oba bregova reke, pri iskanju sodelujejo tudi vodniki službenih psov. Območje bodo znova pregledali s pomočjo policijskega helikopterja in drona. Gasilci pa bodo znova s čolnom pregledali reko.

Na policiji vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem ali opazili čoln, naprošajo, naj to takoj sporočijo na številko 113. Prav tako naj sporočijo, če so pogrešanega v ponedeljek opazili med veslanjem po Krki.