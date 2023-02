Slavenka Drakulić ob novi knjigi: Glede staranja ni mogoče veliko storiti, lahko pa smo prijazni

Ljubljana, 21. februarja - Hrvaška pisateljica in novinarka Slavenka Drakulić je v ponedeljek zvečer v Ljubljani pospremila prevod svoje knjige Nevidna ženska in druge zgodbe, v kateri se je dotaknila ženskega telesa in njenega staranja. Knjiga ni avtobiografska, ima pa takšne prvine, je povedala in dodala, da glede staranja ni mogoče veliko storiti, lahko pa smo prijazni.