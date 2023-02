Delo: Vrhovno sodišče v primeru uboja sestre zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti

Ljubljana, 21. februarja - Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti v primeru Medihe Hromadžić, ki jo je mariborsko sodišče leta 2019 obsodilo na enotno kazen 20 let zapora zaradi uboja sestre dvojčice in poskusa uboja matere leta 2018. Pravnomočna sodba je tako obstala, Hromadžoćeva pa bo za zapahi morala prestati 20 let, poroča časnik Delo.