Sindikat delavcev v zdravstveni negi bo na protestnem shodu zahteval odpravo plačnih krivic

Ljubljana, 22. februarja - Sindikat delavcev v zdravstveni negi se bo danes v Ljubljani zbral na protestnem shodu. Zahtevali bodo odpravo plačnih nesorazmerij, ki so po njihovi oceni nastale z decembrskih dogovorom s sindikati zdravstva in socialnega varstva, vladi tudi očitajo ignoranco in neenakopraven odnos do različnih skupin javnih uslužbencev.