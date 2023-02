Vrh mednarodnih hiš jezuitskega reda potrdil nove žrtve patra Rupnika

Vatikan, 21. februarja - Vrh mednarodnih hiš jezuitskega reda v Rimu je zgodaj davi objavil novo poročilo o pričevanju domnevnih žrtev slovenskega patra Marka Rupnika. V njem potrjuje, da so med ljudmi, ki so odgovorili na decembrski poziv reda in prijavili nove primere, tako ženske kot moški, je poročal Radio Slovenija.