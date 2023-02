Boston do zmage, Winnipeg preskočil Kopitarjeve kralje

New York, 21. februarja - Hokejisti Boston Bruins so v tej sezoni severnoameriške lige NHL dosegli že 43. zmago oziroma četrto zapovrstjo, potem ko so s 3:1 ugnali Ottawa Senators. Na zahodu pa so Winnipeg Jets po zmagi v gosteh proti New York Rangers s 4:1 preskočili Los Angeles Kings slovenskega asa Anžeta Kopitarja in zdaj zasedajo tretje mesto.