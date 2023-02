Mok dobil zahtevo za razjasnitev nevtralnosti ruskih športnikov na OI

Pariz, 20. februarja - Približno 30 držav nasprotuje zamisli krovne olimpijske organizacije, da bi ruski in beloruski športniki lahko nastopili na OI leta 2024 v Parizu in so danes na Mok poslali pisno zahtevo za razjasnitev, kako bo delovala napovedana nevtralnost tekmovalcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.