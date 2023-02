Primorske novice o stanovanjski politiki (21. 2.)

Koper, 20. februarja - Jana Krebelj v komentarju Od obljub do ključev stanovanja piše o stanovanjski politiki. Poudarja, da je ta že kar nekaj let med bolj izpostavljenimi medijskimi temami, a dosti dlje od napovedi in obljub o dostopnih najemnih stanovanjih še ni prišlo. Ob tem se sprašuje predvsem o vlogi javne najemne službe.