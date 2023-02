Združenje novinarjev in publicistov pozdravlja začasno zadržanje dela novele zakona o RTV

Ljubljana, 20. februarja - V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) pozdravljajo odločitev ustavnih sodnikov o začasnem zadržanju izvajanja določb novele zakona o RTVS, ki se nanašajo na konstituiranje organov RTV in imenovanje vodstva. Izražajo upanje, da bo ustavno sodišče tudi pri vsebinski presoji omenjenih določb ugotovilo, da so neustavne, in jih razveljavilo.