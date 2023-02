EU in Japonska podpisala sporazum za izboljšanje letalskih storitev med državama

Bruselj, 20. februarja - Švedsko predsedstvo EU je danes z Japonsko kot eno najpomembnejših partneric EU v Aziji podpisala nov sporazum, cilj katerega je izboljšanje letalskih storitev med državama. Obenem bo vsem letalskim prevoznikom iz EU omogočil nediskriminatoren dostop do povezav med EU in Japonsko ter spodbujal odprto in pošteno konkurenco, so sporočili iz Sveta EU.