Turistični vodniki ob mednarodnem dnevu o osvežitvi svoje dejavnosti

Ljubljana, 21. februarja - Obeležujemo mednarodni dan turističnih vodnikov. Ti so veseli okrevanja panoge po pandemiji covida-19, a kot so izpostavili v Društvu regionalnih turističnih vodnikov Slovenije, so obiskovalci v zadnjih letih spremenili svoje navade. To prinaša odlično priložnost za premislek o osvežitvi dejavnosti, kar je tudi vodilo letošnjega dne.