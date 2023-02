Izidi italijanske nogometne lige

* Izidi, 23. krog: - petek, 17. februar: Sassuolo - Napoli 0:2 (0:2) - sobota, 18. februar: Sampdoria - Bologna 1:2 (0:1) (Martin Turk ni branil za Sampdorio) Monza - Milan 0:1 (0:1) Inter - Udinese 3:1 (1:1) (Samir Handanović je za Inter branil celo tekmo) (Sandi Lovrić je igral do 75. minute in za Udinese dosegel gol) (Jaka Bijol je igral celo tekmo za Udinese) - nedelja, 19. februar: Atalanta - Lecce 1:2 (0:1) Fiorentina - Empoli 1:1 (0:1) (Petar Stojanović ni igral za Empoli) (Lovra Štubljarja ni bilo v ekipi Empolija) Salernitana - Lazio 0:2 (0:0) (Domen Črnigoj je igral do 76. minute za Salernitano) 18.00 Spezia - Juventus 0:2 (0:1) (Tio Cipot ni igral za Spezio) Roma - Verona 1:0 (1:0) - ponedeljek, 20. februar: Torino - Cremonese 2:2 (1:0) - lestvica: 1. Napoli 23 20 2 1 56:15 62 2. Inter 23 15 2 6 44:27 47 3. Roma 23 13 5 5 30:19 44 4. Milan 23 13 5 5 39:30 44 5. Lazio 23 12 6 5 39:19 42 6. Atalanta 23 12 5 6 42:26 41 7. Juventus 23 14 5 4 36:17 32* 8. Bologna 23 9 5 9 30:33 32 9. Torino 23 8 7 8 24:25 31 10. Udinese 23 7 9 7 31:28 30 11. Monza 23 8 5 10 28:31 29 12. Empoli 23 6 10 7 22:29 28 13. Lecce 23 6 9 8 24:26 27 14. Fiorentina 23 6 7 10 24:30 25 15. Sassuolo 23 6 6 11 26:35 24 16. Salernitana 23 5 6 12 25:44 21 17. Spezia 23 4 7 12 19:39 19 18. Verona 23 4 5 14 20:34 17 19. Sampdoria 23 2 5 16 11:38 11 20. Cremonese 23 0 9 14 17:42 9

* Opomba: Juventusu je Italijanska nogometna zveza odvzela 15 točk zaradi nepravilnega poslovanja.