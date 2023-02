Pogrešajo mladoletno Deo Ibrišević iz Velenja

Velenje, 20. februarja - Od danes zjutraj pogrešajo 17-letno Deo Ibrišević iz Velenja, ki je visoka okoli 175 centimetrov in ima daljše temno rjave lase. Oblečena je v rjave usnjene hlače in krajšo jakno bež barve. Najverjetneje ima s seboj tudi črno torbico z daljšimi ročaji. V levem ušesu ima uhan, v nosnici pa piercing, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.