Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 20. februarja - Nevarnost snežnih plazov je trenutno majhna, prve stopnje, a se čez dan prisojnih pobočjih poveča in je nad 1500 metri zmerna, druge stopnje. Ob dnevni otoplitvi je možen kakšen spontani snežni plaz mokrega snega ter zdrsni plaz. Nevarnejša so strma travnata pobočja in grape, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Predvsem na bolj senčnih straneh so v snežni odeji prisotne šibke plasti, ob veliki obremenitvi je možno sprožiti manjši plaz kložastega snega. To velja zlasti v prehodnih območjih med tanjšo in debelejšo snežno odejo. Zaradi dnevnega taljenja in nočnega zmrzovanja je predvsem dopoldne in v senci možnost zdrsa.

V gorah se nadaljuje suho in razmeroma toplo vreme. Sneg ponoči zaradi suhega zraka večinoma pomrzne in se čez dan na prisojnih pobočjih ojuži in v nižjih predelih tudi tali. Tam se zato lahko kar globoko predira pod človeško težo. V senčnih predelih visokogorja razmere ostajajo bolj ali manj nespremenjene. Sneg je povečini prekrit s skorjo, ki je nastala zaradi vetra ali dnevne odjuge in nočnega zmrzovanja. Na vetru izpostavljenih legah je sneg spihan do trde podlage. Še so klože in opasti, ki so dobro sprijete s podlago. Ob dnevni otoplitvi ter pod vplivom sonca so se v preteklih dveh dneh na prisojnih pobočjih prožili posamezni plazovi mokrega snega.

Danes bo pretežno jasno, ničta izoterma bo popoldne nad najvišjimi vrhovi. Veter bo šibak, večinoma zahodnih smeri. V torek, bo sprva zmerno do pretežno oblačno, a se bo dopoldne zjasnilo. Predvsem v sredogorju južnih Julijskih Alp ter v hribih severne Primorske in Notranjske bo tudi megleno do nadmorske višine okoli 1400 metri. Veter bo šibak in krajevnih smeri, le nad okoli 2000 metri bo pihal šibak severozahodnik. Ničta izoterma bo nad najvišjimi vrhovi, do večera se bo malce ohladilo. Zaradi razmeroma goste koprenaste oblačnosti bo nočno zmrzovanje manj izrazito. V sredo bo delno jasno z občasno bolj gosto koprenasto oblačnostjo. Pihal bo šibak jugozahodnik. Ničta izoterma bo na višini najvišjih vrhov. V četrtek in petek bo pretežno oblačno, občasno bodo možne rahle padavine. Ničta izoterma se bo v četrtek popoldne spustila pod 1600 metri nadmorske višine. Jugozahodnik se bo nekoliko okrepil.

Nadaljeval se bo postopen proces preobražanja snežne odeje z dnevnim taljenjem in nočnim zmrzovanjem. Ta proces bo izrazitejši predvsem na sončnih legah, v osojah pa precej počasnejši. Nevarnost snežnih plazov bo večinoma majhna, le na prisojnih pobočjih se bo povečala pozno dopoldne in popoldne, ko bo možen tudi kakšen spontani plaz mokrega snega.