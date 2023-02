Messi med nominiranci za nagrado laureus

Ljubljana, 20. februarja - Šampion formule 1 Max Verstappen in njegova dirkaška ekipa Red Bull Racing sta bila nominirana za svetovno športno nagrado laureus 2023, ki jo je Verstappen osvojil že lani. Poleg Nizozemca sta med nominiranci tudi argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi in španski teniški zvezdnik Rafael Nadal, so danes sporočili organizatorji.