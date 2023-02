Direktor Seascapa Mihelin: Kljub razvoju ostajamo zvesti koreninam

pogovarjal se je Matej Luzar

Podpeč, 22. februarja - Jadrnica Beneteau First 36, ki so jo razvili v slovenskem podjetju Seascape, velja za najbolj nagrajeno jadrnico v navtični industriji. Kot je v pogovoru za STA dejal direktor Andraž Mihelin, uspeh vidijo tudi kot dokaz, kako pomembno je ostati zvest temeljnim vrednotam podjetja. Veseli jih, da ima posluh za to tudi solastnik, francoski Beneteau.