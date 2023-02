V pripravi nov inštrument WHO za izboljšanje pripravljenosti na pandemije

Ljubljana, 20. februarja - Na ministrstvu za zdravje so danes predstavili osnutek novega dokumenta oz. instrumenta Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), katerega namen je izboljšati pripravljenost držav na morebitne nove pandemije in učinkovitost odziva nanje. Ob tem na ministrstvu poudarjajo, da osnutek dokumenta ne vsebuje pozivov k uvedbi obveznega cepljenja.