Na sobotni rokometni tekmi v Velenju množični neredi

Velenje, 20. februarja - Na sobotni rokometni tekmi med Gorenjem Velenje in ciprskim Sabbianco Anorthosis Famagusta v Rdeči dvorani so policisti obravnavali množično kršitev javnega reda in miru. Skupina zamaskiranih gostujočih navijačev je med tekmo razbila steklena vrata in na silo vstopila v dvorano, kjer so poškodovali nekaj inventarja in uporabili gasilne aparate.