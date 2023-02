Novomeški policisti posredovali v pretepu

Novo mesto, 20. februarja - Novomeški policisti so v noči na soboto prejeli obvestilo, da se pred gostinskim lokalom v Novem mestu pretepa več oseb. Policisti so ugotovili identiteto vseh vpletenih. Dva udeleženca pretepa so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so jima oskrbeli lažje poškodbe, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Novo mesto.