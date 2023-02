Policisti ovadili tri osumljence vloma v športni objekt v Vidoncih

Murska Sobota, 20. februarja - Policisti so zoper trojico, osumljeno vloma v športni objekt v Vidoncih in kraje večje količine alkoholnih pijač, kazensko ovadili za kaznivo dejanje velike tatvine, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota. Za omenjeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora do petih let.