V Vojniku zaključili gradnjo kanalizacije v okviru evropsko sofinanciranega projekta

Vojnik, 20. februarja - V Vojniku so konec 2022 zaključili gradnjo kanalizacije v okviru evropsko sofinanciranega projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Savinje, v katerem sodelujeta še celjska in štorska občina, so sporočili z vojniške občine. Vrednost gradbenih del brez davka za vse tri občine je 9,1 milijona evrov.