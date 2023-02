V središču Ljubljane četverica oropala in huje pretepla moškega

Ljubljana, 20. februarja - Četverica neznancev je v nedeljo okoli 12.30 pristopila do moškega pred lokalom, ga začela pretepati ter mu odvzela mobilni telefon in dokumente. V pretepu so moškemu huje poškodovali nogo, zato so ga morali z reševalnim vozilom prepeljati v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Na območju Šentvida pa je nepridiprav okradel žensko.