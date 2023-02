V Šentjerneju preložili začetek gradnje doma za starejše

Šentjernej, 20. februarja - V Občini Šentjernej, kjer so si po lanski podelitvi koncesij domovom za starejše obetali zgraditev doma s 150 posteljami, bodo morali na to počakati. Avstrijsko podjetje SeneCura, ki naj bi ga po prvih načrtih zgradilo najkasneje do sredine leta, je tudi zaradi povečanih stroškov gradnjo preložilo. Novi rok za končanje gradnje je konec leta 2024.