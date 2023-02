Slovenske novice: Po odločitvi vrhovnega sodišča kazen za Korošca zaradi prometne nesreče z dvema žrtvama ostaja nespremenjena

Ljubljana, 20. februarja - Vrhovno sodišče je po poročanju Slovenskih novic zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti Jana Korošca, ki je bil zaradi povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti z dvema žrtvama in zaradi nevarne vožnje obsojen na enotno kazen sedmih let in osem mesecev zapora. Po prestani zaporni kazni pa še dve leti ne bo smel voziti.