Nov protivladni shod v Kišinjovu

Kišinjov, 20. februarja - Protivladnega protesta v moldavski prestolnici Kišinjov se je v nedeljo udeležilo več tisoč ljudi, ki so zahtevali predčasne volitve in vlado pozvali, naj državljanom plača položnice za energijo. Do novega shoda je prišlo v času politične nestabilnosti, ki se je dodatno poglobila, ko je nedavno odstopila premierka Natalia Gavrilita.