Reporter o političnem boju za oblast (20. 2.)

Ljubljana, 20. februarja - Silvester Šurla v komentarju Ne za upokojence, za oblast gre! piše o političnem boju v Sloveniji. Avtor meni, da se ta ne bije samo v parlamentu in ne samo v času predvolilne kampanje. Tako levo in desno politiko obtožuje, da za politične obračune uporabljata in zlorabljata civilno družbo, med drugim tudi upokojence.