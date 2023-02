Vragi meljejo naprej

Kolorado, 20. februarja - Hokejisti New Jersey Devils so tri gole dosegli v zadnji tretjini in v severnoameriški ligi NHL s 4:2 premagali Winnipeg Jets. Z novo zmago ostajajo na tretjem mestu lige NHL. Dawson Mercer je dvakrat zadel za vrage, Erik Haul je zbral dve podaji, vratar Mackenzie Blackwood pa je ubranil 23 strelov.