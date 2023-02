Jaylen Brown: To ni košarka

Salt Lake City, 20. februarja - Član Boston Celtics Jaylen Brown in klubski kolega MVP tekme zvezd Jaysona Tatuma je na glas povedal, kar večina ljubiteljev košarke že nekaj časa meni o spektaklu, ki ga liga NBA imenuje tekma zvezd. "To ni košarka," je bil kritičen Brown, ki je sicer dosegel 35 točk in v 25 minutah zbral še 14 skokov.