Sao Paulo prizadela smrtonosna vodna ujma

Sao Paulo, 20. februarja - Poplave in zemeljski plazovi, ki jih je sprožilo močno deževje, so v brazilski zvezni državi Sao Paulo med vikendom odnesli 36 življenj, so v nedeljo sporočile oblasti. V vodni ujmi prizadeta območja bo danes obiskal predsednik Brazilije Luiz Inacio Lula da Silva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.