Messi v 95. minuti rešil Parižane, Neymar poškodovan

Pariz, 19. februarja - Nogometaši Paris Saint-Germaina so v 24. krogu francoskega prvenstva premagali Lille s 4:3. S tem so kot vodilna ekipa zadržali prednost petih točk pred drugouvrščenim Marseillom, ki je s 3:2 zmagal v Toulousu, in sedem pred Monacom, ta je z 2:1 v gosteh premagal Brest.